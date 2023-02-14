دراسة تكشف عن نظام غذائي يقلل بشكل كبير من نوبات الصرع

وتفصيلاً، يعرّف الصرع بأنه اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، يتسبب في أن يصبح نشاط الدماغ غير طبيعي، ويؤدي إلى حدوث نوبات صرع وهي فترات من السلوكيات والأحاسيس غير العادية، وأحياناً يؤدي إلى فقدان الوعي، ويمكن أن يختلف تواتر وشدة هذه النوبات بشكل كبير من شخص لآخر، وغالباً ما يكون السبب الدقيق للصرع غير معروف، ولكن يمكن أن يكون ناتجاً عن إصابة في الدماغ أو عوامل وراثية أو عدوى.