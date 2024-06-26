لخفض التوتر والاسترخاء.. خبيرة تغذية: 4 أطعمة تُحَسّن نوعية النوم

ووفقًا لها؛ يوجد التربتوفان في بعض الفواكه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز مثلًا، يساعد على استرخاء العضلات ويقلل من التشنجات الليلية.