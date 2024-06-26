لخفض التوتر والاسترخاء.. خبيرة تغذية: 4 أطعمة تُحَسّن نوعية النوم

كشفت الطبيبة الروسية الدكتورة كارلي غارسيا خبيرة التغذية، عن أربعة أطعمة تساعد على تحسين نوعية النوم.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن "غارسيا"، أن الحمية الغذائية تؤثر على نوعية النوم، ويمكن أن تساعد المياه المعدنية والزبادي والفواكه والمكسرات على تحسينها.
وتشير "غارسيا" إلى أن المياه المعدنية المحتوية على نسبة عالية من المغنيسيوم، تضمن نومًا عميقًا ومريحًا؛ لأن المغنيسيوم يساعد على تخفيف التوتر وتخفيض مستوى هرمونات التوتر.
أما الزبادي فيحتوي على بروتين الكازين الذي يساعد على رفع مستوى الأحماض الأمينية في الدم؛ مما يساعد على الاسترخاء ويفيد في استعادة العضلات في الفترة الليلية.
وتقول "غارسيا": "تحتوى المكسرات والبذور على حمض التربتوفان الأميني، وهو مقدمة للسيروتونين والميلاتونين، وهما المسؤولان عن نوعية النوم".
ووفقًا لها؛ يوجد التربتوفان في بعض الفواكه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز مثلًا، يساعد على استرخاء العضلات ويقلل من التشنجات الليلية.