من أجل صحتك.. خبراء: 5 أطعمة لذيذة تخفض الكورتيزول الضار

وأوضح التقرير أن الكورتيزول، رغم أهميته في تنظيم ضغط الدم والطاقة والاستجابة للتوتر، إلا أن ارتفاعه لفترات طويلة قد يؤدي إلى أعراض سلبية مثل: زيادة الوزن، وحب الشباب، وضعف العضلات، والصداع، وفقًا لموقع healthsite.