من أجل صحتك.. خبراء: 5 أطعمة لذيذة تخفض الكورتيزول الضار

كشف تقرير طبي حديث عن خمسة أطعمة طبيعية تساعد في التحكم بمستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، ما يعزز صحة القلب ويقلل من الآثار الجانبية للضغط العصبي.
وأوضح التقرير أن الكورتيزول، رغم أهميته في تنظيم ضغط الدم والطاقة والاستجابة للتوتر، إلا أن ارتفاعه لفترات طويلة قد يؤدي إلى أعراض سلبية مثل: زيادة الوزن، وحب الشباب، وضعف العضلات، والصداع، وفقًا لموقع healthsite.
خمسة أطعمة تقلل الكورتيزول:
السبانخ: غنية بفيتامينات "ب" التي تقلل تأثير التوتر. ويؤكد الخبراء أن إضافتها للنظام الغذائي تحسّن المزاج وصحة القلب بفضل النترات التي ترخي الأوعية الدموية.
الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على "البوليفينول" الذي يخفض الكورتيزول. وأظهرت دراسة أن تناول 25 جرامًا يوميًا يقلل مستويات الهرمون.
الموز: مصدر غني بالبوتاسيوم والتريبتوفان، الذي يحفز إنتاج "السيروتونين" المنظم للمزاج والنوم.
الزبادي: الأطعمة المخمرة مثل الزبادي تحسن الاستجابة للتوتر. وأكدت دراسات أن متناولي البروبيوتيك كان أداؤهم أفضل تحت الضغط.
الأفوكادو: يوازن آثار الكورتيزول بفضل فيتامينات "ب" و"هـ". وكشفت دراسة أن تناوله يقلل خطر النوبات القلبية بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن الخبراء يشددون على أن اختيار الأطعمة المناسبة قد يغني عن اللجوء إلى أدوية التوتر في بعض الحالات.