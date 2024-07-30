اضبط عقارب ساعتك الجينية وعمرك البيولوجي.. إزالة هذا العنصر لها فعل السحر!

وهذه الدراسة هي الأولى التي تظهر وجود صلة بين السكر المضاف والشيخوخة الجينية، والأولى التي تفحص هذا الارتباط في مجموعة غير متجانسة من النساء، من السود والبيض، في منتصف العمر، وقد شملت معظم الدراسات حول هذا الموضوع مشاركين بيضًا أكبر سنًّا.