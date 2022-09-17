لمن يعاني الأرق والاكتئاب.. "4- 7- 8".. طريقة مجربة لنوم هادئ!

- قم بالزفير فقط من خلال فمك، وهذا سيصدر صوتًا هو صوت الأزيز.

- أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك حتى تصل في العد إلى الرقم 4.

- احبس نفسك حتى تنتهي من العد إلى الرقم 7.

- أطلق الهواء المحبوس من خلال فمك، واصنع صوت الأزيز حتى تنتهي من العد إلى الرقم 8.

- كرر العملية 3 مرات إضافية ليكون المجموع أربعة.

وبحسب "داسجوبتا": فإن هناك أدلة على أن التنفس بطريقة 4-7-8 يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب والأرق، ولكن هنالك الحاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح العلاقة بين هذه الطريقة والمكاسب الصحية.