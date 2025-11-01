البروفيسور "باهمام" يستعرض دراسة حديثة: الحرمان من النوم يهدد صحة الدماغ والجسم

وأوضح "باهمام" في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، أنه عند قلة النوم تظهر لدى الإنسان فترات من ضعف الانتباه والتركيز، وخلالها يقوم الدماغ بدفع السائل الدماغي الشوكي إلى الخارج في محاولةٍ للتخلص من السموم، وهي عملية تحدث عادة أثناء النوم فقط.