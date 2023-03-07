بدلاً من الأدوية.. 10 أطعمة تساعد في تخفيف آلام الصداع

وتفصيلاً، هناك طرق طبيعية عدة لتخفيف الألم، ولكن الخبراء أوصوا مَن يعانون الصداع بالابتعاد عن بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تفاقم الحالة، مثل الأطعمة المصنعة، والأجبان المعتقة، والأسماك المدخنة أو المجففة، ومعظم منتجات الألبان، والأطعمة عالية الصوديوم، مثل رقائق البطاطس، والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكر، وفقًا لموقعَي sapnamed و"healthy walla".