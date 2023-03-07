بدلاً من الأدوية.. 10 أطعمة تساعد في تخفيف آلام الصداع

تُسبب الشاشات وسوء التغذية والإجهاد والتوتر زيادة في الصداع للكثيرين. ويُعتبر الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، ويُفضل معظمنا حله بالطريقة "الأسهل" بعيدًا عن الأدوية، وهي ما كشف عنها تقرير لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، هناك طرق طبيعية عدة لتخفيف الألم، ولكن الخبراء أوصوا مَن يعانون الصداع بالابتعاد عن بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تفاقم الحالة، مثل الأطعمة المصنعة، والأجبان المعتقة، والأسماك المدخنة أو المجففة، ومعظم منتجات الألبان، والأطعمة عالية الصوديوم، مثل رقائق البطاطس، والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكر، وفقًا لموقعَي sapnamed و"healthy walla".
وفي المقابل، هناك عدد غير قليل من الأطعمة التي من شأنها تحسين الوضع، وتقوية الجسم، فيما يأتي 10 من أبرزها:
1. الزنجبيل: ثبت علميًّا أن الزنجبيل فعال في محاربة السمنة والسكري وأمراض القلب، وغيرها من المشاكل الطبية.
وإضافة إلى ذلك، وُجد أن الزنجبيل فعال في منع ناقل عصبي يسمى البروستاجلاندين، المعروف بتسببه في حدوث تفاعلات التهابية. وقد يسبب هذا الناقل العصبي تورمًا في مناطق مختلفة من الدماغ، وهو أحد الأسباب البارزة للصداع.
وأثبتت الدراسات الطبية فاعلية الزنجبيل في محاربة الصداع النصفي، وكذلك في التخفيف من الغثيان الذي قد يصاحبه.
2. الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك، مع التركيز على الدهنية منها، مثل الماكريل والسلمون والسردين، على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ثبت أنها تقلل من وتيرة وشدة الصداع والصداع النصفي.
وفي الوقت نفسه، يمكن للأسماك أيضًا تحسين أداء الدماغ، وتعزيز عمل الجهاز العصبي.
3. الزبادي: يحتوي الزبادي العادي على نسبة عالية من فيتامين B2، الذي يشارك في مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية الحيوية في أجسامنا.
ووجدت دراسة، أُجريت في جامعة لييج في بلجيكا، أن إضافة هذا المكون الأساسي إلى القائمة قد يقلل من عدد نوبات الصداع النصفي.
وإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن فيتامين B2 قد يزيد من فاعلية حبوب تخفيف الصداع.
4. السبانخ: واحدة من أكثر النصائح المعروفة للحفاظ على نظام غذائي متوازن هي زيادة الاستهلاك اليومي للسبانخ.
وفي الواقع هناك أسباب وجيهة كافية لإضافة السبانخ إلى القائمة، ولكن إليك سببًا لا يعلمه معظم الناس.
الأوراق الخضراء، خاصة السبانخ، غنية بالمغنيسيوم، الذي ثبت علميًّا أنه يخفف من آلام الصداع النصفي (أكثر من 40 في المئة في المتوسط).
5. البطيخ: هناك العديد من الأسباب المحتملة للصداع، ومن أجل معالجتها بشكل فعال من المهم أولاً فهم مصدر الألم.
في كثير من الحالات يكون الألم ناتجًا من عدم شرب كمية كافية من الماء. ويؤدي الجفاف إلى انخفاض حجم الدم؛ ما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، ويؤثر أيضًا على مستقبلات الألم في منطقة الرأس.
وللتغلب على ذلك من أفضل الطرق لإعادة السوائل إلى الجسم بالطبع شرب الكثير من الماء، وأيضًا تناول الفواكه والخضراوات التي ستساعدك على إكمال الحصة بسهولة، مثل البطيخ والخيار.
6. الكبد: تقترح الجمعية الأمريكية للوقاية من الصداع (National Headache Foundation) أن يبتعد الأشخاص الذين يميلون إلى الصداع عن اللحوم القديمة أو المجففة أو المملحة أو المدخنة.
ووفقًا للجمعية، قد تزيد هذه الأنواع من اللحوم من خطر الإصابة بالصداع الشديد والصداع النصفي.
من ناحية أخرى، تُظهر الدراسات أن تناوُل الكبد يمكن أن يعالج الصداع؛ فالكبد غني بمادة تسمى CoQ10، وكذلك فيتامين B2، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب. وتساعد هذه المركبات بفاعلية في مكافحة الصداع المستمر.
7. الكينوا: الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض، تتحلل بسرعة في الجسم؛ ما يتسبب في انخفاض مفاجئ في السكر؛ ما قد يؤدي إلى ضعف وانخفاض ضغط الدم وزيادة الصداع والصداع النصفي.
من ناحية أخرى، فإن تناول البقوليات، مثل الكينوا، سيساعد في محاربة وتخفيف الشعور بالألم.
وإضافة إلى ذلك، تحتوي الكينوا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك المغنيسيوم، كما هو الحال في السبانخ وغيرها من الخضر الورقية.
وقد تم إثبات هذا المكون علميًّا كوسيلة لتقليل الصداع، ويساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.
8. الفلفل الحار: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي تعمل على تخدير العصب ثلاثي التوائم في المخ، وتثبيط الناقل العصبي المسؤول عن التسبب في آلام الصداع النصفي.
وقد يخفف أيضًا من الصداع العنقودي والتوتر وأنواع الصداع الأخرى.
وإلى جانب ذلك، فإن تناول الفلفل الحار يمكن أن يساعد في فتح الجيوب الأنفية المسدودة، التي تكون أحيانًا سببًا في الصداع.
ويحتوي الفلفل الحار أيضًا على فيتامينات C و AوB وE.
9. الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على كربوهيدرات معقدة، وتعمل على زيادة مخزون الجليكوجين في الدماغ، وتساعد في تخفيف آلام الصداع؛ لأن انخفاض السكر في الدم (نقص السكر في الدم) يمكن أن يؤدي إلى الصداع.
ووجدت إحدى الدراسات وجود علاقة بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والصداع النصفي لدى النساء.
وتوفِّر الحبوب الكاملة ثروة من العناصر الغذائية، التي تشمل فيتامينَيْ E، وB، والحديد، ومرافق الإنزيم Q10، والمغنيسيوم، والألياف.
10. الشوكولاته الداكنة: تحتوي الشوكولاته الداكنة، التي تحتوي على 70 في المئة على الأقل من الكاكاو، على كمية عالية من المغنيسيوم وفيتامين B12. كلا المغذيَين يساعد في إدارة الصداع النصفي من خلال المساعدة في استرخاء الأوعية الدموية.
ووجدت دراسة طبية أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون كمية أكبر من التربتوفان (حمض أميني ضروري موجود في الشوكولاته الداكنة) يوميًّا قللوا من احتمالات الإصابة بالصداع النصفي بنسبة 54 -60 في المئة.