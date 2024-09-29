"المجلس الصحي" يكشف عن أسباب "خفقان القلب" وأعراضه وطرق الوقاية منه

قال المجلس الصحي السعودي إن خفقان القلب اضطرابٌ في ضربات القلب، قد يحدث بسبب وجود: مشاكل صحية، الإجهاد وممارسة الرياضة، أو تناول أدوية مُعيَّنة.
وتفصيلاً، أوضح المجلس الصحي عبر حسابه على "إكس" أن من أعراض خفقان القلب: ضيق شديد في التنفس، شعور بالألم في منطقة الصدر، إغماء ودوار مستمر.
وللوقاية من خطر الإصابة بهذا المرض نصح المجلس بتجنب التدخين والتوتر والضغط النفسي المستمر، والتقليل من تناول المنبهات، وإجراء الفحوصات الدورية باستمرار.. وقال إنه عادة لا تحتاج إلى زيارة الطبيب عند عدم تكرار الخفقان أو حدوثه لبضع ثوانٍ. أما في حال وجود تاريخ مَرضي، أو خفقان متكرر، فيجب مراجعة الطبيب.