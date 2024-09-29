"المجلس الصحي" يكشف عن أسباب "خفقان القلب" وأعراضه وطرق الوقاية منه

وللوقاية من خطر الإصابة بهذا المرض نصح المجلس بتجنب التدخين والتوتر والضغط النفسي المستمر، والتقليل من تناول المنبهات، وإجراء الفحوصات الدورية باستمرار.. وقال إنه عادة لا تحتاج إلى زيارة الطبيب عند عدم تكرار الخفقان أو حدوثه لبضع ثوانٍ. أما في حال وجود تاريخ مَرضي، أو خفقان متكرر، فيجب مراجعة الطبيب.