تحذير طبي من "ترند شائع" لتحسين النوم وتقليل الشخير.. مخاطره تفوق مزاعمه

في ظل بحث الكثيرين عن وسائل لتحسين جودة النوم وتقليل الشخير، حذر عدد من الخبراء من ترند متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يتمثل في إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، مؤكدين أن هذه الممارسة قد تكون ضارة بالصحة ولا تستند إلى أدلة علمية موثوقة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت"، فإن هذا التوجه الشائع في تطبيقات مثل "تيك توك"، غالبًا ما يُروّج له من قِبل مؤثرين مرتبطين بجهات تجارية تبيع منتجات مشابهة، دون توضيح المخاطر الصحية المحتملة.
ويرى الخبراء أن التنفس من الأنف هو الخيار الطبيعي الأفضل، إذ يعمل كمرشح يحمي الرئتين من الغبار ومسببات الحساسية، في حين أن إغلاق الفم بشريط لاصق لا يُعد وسيلة آمنة لتحقيق هذا الهدف.
وقال الدكتور ديفيد شولمان، أخصائي طب النوم في جامعة إيموري، إن هناك بدائل أكثر فعالية وأمانًا، مثل استخدام أجهزة فتح مجرى الهواء أو جهاز الضغط الإيجابي المستمر، مشيرًا إلى أن فقدان الوزن والإقلاع عن التدخين أيضًا يسهمان في تقليل الشخير وتحسين التنفس أثناء النوم.
وأكدت التوصيات الطبية ضرورة اللجوء إلى اختبار النوم، الذي يمكن إجراؤه في المنزل، للكشف عن سبب التنفس من الفم خلال النوم ووضع خطة علاج مناسبة.
ومن أبرز الأعراض المرتبطة بالتنفس الفموي أثناء النوم: جفاف الفم، التهاب الحلق، رائحة الفم الكريهة، وزيادة احتمالية الشخير.