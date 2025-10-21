تحذير طبي من "ترند شائع" لتحسين النوم وتقليل الشخير.. مخاطره تفوق مزاعمه

في ظل بحث الكثيرين عن وسائل لتحسين جودة النوم وتقليل الشخير، حذر عدد من الخبراء من ترند متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يتمثل في إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم، مؤكدين أن هذه الممارسة قد تكون ضارة بالصحة ولا تستند إلى أدلة علمية موثوقة.