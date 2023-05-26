ألم مزعج يوقظك من نومك.. "تشنجات حصان تشارلي".. الأسباب وسبل العلاج

حين يخلد الإنسان إلى النوم، فإن تفاعلات عدة تقع في جسمه بينما يأخذ قسطًا من الراحة، لكن اضطرابات قد تحصل أيضاً، ومن بينها تشنجات عضلية تصيب الساق، وربما يستيقظ الشخص النائم على وقع ألم مزعج للغاية.

وبحسب موقع "يو إس إي توداي"، فإن التشنجات التي تحصل فجأة في ربلة الساق يطلق عليها "حصان تشارلي"، بينما يتساءل كثيرون عن سبب الألم الذي يداهمهم بينما يغطون في نوم عميق.