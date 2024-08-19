"السيارة بدل المشي".. 5 مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني تصحّحها "صحة جدة"

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه على عكس ما يُشاع من أن الجلوس الطويل مريحٌ للجسم، فإن الجلوس لمدة طويلة يتسبّب في أضرارٍ صحية "فاحرص على التحرُّك كل ساعة على الأقل".