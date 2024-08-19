"السيارة بدل المشي".. 5 مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني تصحّحها "صحة جدة"

قدمت وزارة الصحة؛ ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في جدة، 5 مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني، مشيرة إلى أهمية تجنبها.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه على عكس ما يُشاع من أن الجلوس الطويل مريحٌ للجسم، فإن الجلوس لمدة طويلة يتسبّب في أضرارٍ صحية "فاحرص على التحرُّك كل ساعة على الأقل".
وأكّدت أن الرياضة ليست للبدناء فقط، مشيرة إلى أن جميع أعضاء الجسم يستفيد من ممارسة الرياضة ولا يقتصر على إنقاص الوزن.
وتابعت: ليس من الضرورة أن تتم ممارسة الرياضة في الأندية الرياضية فقط، فيمكن ممارسة الرياضة في أي مكانٍ؛ كالمشي لمدة 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع على الأقل".
وأبانت "صحة جدة"، أن التنويع بين الرياضات الهوائية ورياضات المقاومة مهمٌ لزيادة اللياقة وتقليل نسبة الدهون، وليس من الأفضل ممارسة نوع واحد من الرياضة.
وعن استخدام السيارة بدل المشي، قالت "صحة جدة": "لا بد من زيادة النشاط البدني خلال اليوم باستبدال السيارة بالمشي".