مفاجأة صادمة: قاعدة الـ42% مؤشرٌ لما يحتاج إليه الجسم من الراحة يوميًّا

يمكن أن يكون من الصعب تحديد الراحة؛ لأنها تبدو مختلفة بالنسبة للجميع، لكن حددت الطبيبة دكتورة سوندرا دالتون سميث في كتابها (Sacred Rest Recover Your Life، Renew Your Energy، Restore Your Sanity) سبعة أنواع من الراحة، هي: الراحة الإبداعية والعقلية والجسدية والاجتماعية والعاطفية والحسية والروحية.