مفاجأة صادمة: قاعدة الـ42% مؤشرٌ لما يحتاج إليه الجسم من الراحة يوميًّا

وتفترض العالِمة السلوكية إميلي ناغوسكي، وشقيقتها التوأم أميليا ناغوسكي، أن 42% هو الجزء الضروري من اليوم الذي يحتاج فيه المرء إلى الراحة للعمل على النحو الأمثل، ويمكن ممارسة الأنشطة كافة بأشكالها المختلفة في نحو 10 ساعات، يتم تكريسها يوميًّا لذلك، لكن ينبغي ملاحظة أن الشخص لن يحتاج إلى الحصول على 42% راحة ونومًا كل يوم، إنما يتعين عليه تحقيق التوازن على مدار أيام عدة حتى يشعر بأقصى فائدة.