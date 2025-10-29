طبيبة أمريكية: 8 أسباب لضيق التنفس عند المشي لمسافة قصيرة.. ومخاطر لا يجب تجاهلها

حالات طارئة تستدعي الانتباه

أكدت "دوهيرتي" أن ضيق التنفس المفاجئ قد يكون ناتجًا عن انسداد رئوي، أو حساسية مفرطة، أو استرواح الصدر، وهي حالات طبية طارئة. ونبّهت إلى ضرورة الحذر في حال ظهور أعراض مصاحبة مثل ألم الصدر عند التنفس العميق أو تغير لون الجلد إلى الأزرق.