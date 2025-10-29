طبيبة أمريكية: 8 أسباب لضيق التنفس عند المشي لمسافة قصيرة.. ومخاطر لا يجب تجاهلها

حذّرت طبيبة باطنة أمريكية من تجاهل الشعور بضيق التنفس عند المشي لمسافات قصيرة، معتبرة أنه قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة تتطلب فحصًا وعلاجًا عاجلًا.
ووفقًا لتقرير طبي نشره موقع "فيري ويل هيلث"، أوضحت الدكتورة كولين دوهيرتي أن ضيق التنفس – المعروف طبيًا بـ"دِسْنيا" – يُعد عرضًا لا ينبغي الاستهانة به، مشيرة إلى أنه قد يُشير إلى حالات كامنة تتراوح من اضطرابات بسيطة إلى مشكلات قلبية خطيرة.
ضعف اللياقة البدنية: يظهر حتى مع الجهد البسيط، مثل المشي حول المبنى.
السمنة: تؤدي إلى ضغط على الرئتين نتيجة تراكم الدهون في منطقة الصدر والبطن.
اضطرابات القلق ونوبات الهلع: يُصاحبها أحيانًا شعور بالاختناق بسبب التوتر المفرط.
الربو: يُرافقه أزيز في الصدر وضيق في التنفس.
قصور القلب: ضعف قدرة القلب على ضخ الدم يؤدي إلى نقص الأوكسجين.
النوبة القلبية: تترافق عادة مع ألم في الصدر يزداد مع الحركة.
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): يسبب تلفًا في الحويصلات الهوائية ويضيق المسالك التنفسية.
الالتهاب الرئوي: عدوى حادة تسبب الحمى والسعال وصعوبة التنفس.
أكدت "دوهيرتي" أن ضيق التنفس المفاجئ قد يكون ناتجًا عن انسداد رئوي، أو حساسية مفرطة، أو استرواح الصدر، وهي حالات طبية طارئة. ونبّهت إلى ضرورة الحذر في حال ظهور أعراض مصاحبة مثل ألم الصدر عند التنفس العميق أو تغير لون الجلد إلى الأزرق.
وختمت الطبيبة بقولها: "التمييز بين ضيق التنفس الحاد والمزمن خطوة ضرورية لفهم السبب الحقيقي واتخاذ الإجراء المناسب".