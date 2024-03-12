هل تستيقظ كسولًا في رمضان؟.. 7 طرق تقودك للتركيز وتودع بها الخمول

إذا كنت تعاني من الكسل والخمول الشديد عند الاستيقاظ من النوم؛ فأنت تحتاج لبعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة؛ لأنها تسبب الكثير من الاضطرابات الحياتية والصحة، وإهمالها يسبب المزيد من الكسل والمزيد من الخمول، وقد يستغرق البعض ساعات كي يستطيع الانتباه والتركيز والاستيقاظ من السرير بعد ساعات نوم طويلة.
وفي التفاصيل، أوضح تقرير نُشر في موقع كيورا المعنيّ بالصحة العامة؛ أن النوم غير الصحي، أو النوم غير الجيد هو أحد أهم أسباب هذه المشكلة؛ فشعور الإنسان بالخمول بعد فترة من النوم يحدث يسبب اضطرابات في النوم قد تكون مصابًا بها، مثل النوم لساعات قليلة أقل من سبع ساعات للبالغين، وكذلك النوم المتقطع خلاله، أو بيئة النوم غير المهيأة؛ فضلًا عن اضطرابات النوم المتمثلة في توقف التنفس أثناءه، والذي يصاب به العديد من الأشخاص.
وتقود هذه الأسباب إلى اضطراب التركيز واضطراب النوم واضطراب الاستيقاظ؛ حيث نصح التقرير؛ وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، بمجموعة من النصائح أهمها 7 تأتي كالآتي: "عدم السهر خلال شهر رمضان والنوم مبكرًا"، "تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ"، "الاستحمام قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ وعدم الشعور بالخمول بعد الاستيقاظ".
وتابع: "القراءة قبل النوم تساعد كثيرًا على التخلص من اضطرابات النوم والاستيقاظ نشطًا، و"إطفاء الأنوار والأضواء يساعد على النوم السليم ومواجهة الكسل بمجرد الاستيقاظ".
واختتم التقرير: "حاول معالجة مشكلة الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم لأهميتها للتمتع بنوم هادئ والتخلص من الخمول عند الاستيقاظ، واهتم في الفترة بين الإفطار والسحور بتناول الطعام الصحي وشرب الكثير من المياه والسوائل الصحية وتقليل حدة السكريات والنشويات".