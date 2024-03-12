هل تستيقظ كسولًا في رمضان؟.. 7 طرق تقودك للتركيز وتودع بها الخمول

وفي التفاصيل، أوضح تقرير نُشر في موقع كيورا المعنيّ بالصحة العامة؛ أن النوم غير الصحي، أو النوم غير الجيد هو أحد أهم أسباب هذه المشكلة؛ فشعور الإنسان بالخمول بعد فترة من النوم يحدث يسبب اضطرابات في النوم قد تكون مصابًا بها، مثل النوم لساعات قليلة أقل من سبع ساعات للبالغين، وكذلك النوم المتقطع خلاله، أو بيئة النوم غير المهيأة؛ فضلًا عن اضطرابات النوم المتمثلة في توقف التنفس أثناءه، والذي يصاب به العديد من الأشخاص.