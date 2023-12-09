مختصّان يوضحان علاقة الشخير بزيادة حالات السمنة

إضافة إلى ذلك تلعب السمنة أيضًا دورًا في تغيير وظائف الجهاز التنفّسي؛ حيث يمكن أن تسبّب الدهون الزائدة في مناطق معينة من الجسم، اضطرابات في نمط التنفس أثناء النوم؛ مما يسهم في زيادة احتمالية حدوث الشخير.