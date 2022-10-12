5 نصائح تساعدك على التخلص من "الشخير" أثناء النوم

3. إجراء تغييرات في نمط الحياة

يلعب نمط حياتك دوراً كبيراً في عدد المرات التي تشخر فيها. يمكن أن يسهم الوزن الزائد في حدوث الشخير؛ لأن الأنسجة الدهنية في الرقبة يمكن أن تضغط على حلقك. يوصي الخبراء بفقدان الوزن كأحد التغييرات الأولى لوقف الشخير. بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي فقدان أقل من 3 إلى 4 كيلوجرامات إلى تقليل الشخير.