النوم على فترتين.. عادة قديمة تكشف أسرار طبيعة نوم الإنسان

أظهرت دراسات حديثة أن الاستيقاظ في منتصف الليل ظاهرة طبيعية كانت جزءًا من نمط النوم البشري القديم، إذ اعتاد الناس في الماضي النوم على مرحلتين تُعرفان بـ"النومة الأولى" و"النومة الثانية"، تفصل بينهما ساعة أو أكثر من الهدوء، وفق موقع "سانيس أليرت".