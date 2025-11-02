النوم على فترتين.. عادة قديمة تكشف أسرار طبيعة نوم الإنسان

أظهرت دراسات حديثة أن الاستيقاظ في منتصف الليل ظاهرة طبيعية كانت جزءًا من نمط النوم البشري القديم، إذ اعتاد الناس في الماضي النوم على مرحلتين تُعرفان بـ"النومة الأولى" و"النومة الثانية"، تفصل بينهما ساعة أو أكثر من الهدوء، وفق موقع "سانيس أليرت".
وخلال تلك الفترة كان البعض يستيقظ للصلاة أو القراءة أو رعاية الحيوانات قبل العودة للنوم مجددًا.
وتشير مراجع تاريخية من أوروبا وآسيا وإفريقيا إلى انتشار هذا النمط حتى القرن الثامن عشر، قبل أن تغيّره الإضاءة الصناعية والثورة الصناعية التي فرضت جداول عمل ثابتة.
وتبيّن أن بعض المجتمعات الريفية التي لا تزال تعيش دون كهرباء، مثل مناطق في مدغشقر، ما زالت تتبع هذا النظام.
ويرى الباحثون أن الاستيقاظ ليلاً لا يدل بالضرورة على اضطراب في النوم، بل على عودة الجسم إلى سلوك فسيولوجي قديم، ويوصون بعدم القلق عند حدوثه بل القيام بنشاط بسيط حتى عودة النعاس.