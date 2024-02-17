دراسة: التمارين الرياضية "تعالج الاكتئاب" بنفس كفاءة الأدوية

وأكّد "نويتل" أنه يمكن العثور على "الدوافع" من خلال الانضمام إلى مجموعة للياقة البدنية أو الحصول على مدرب، أو مطالبة أحد أفراد أسرتك بالذهاب في نزهة على الأقدام معك.