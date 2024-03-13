تغيّر نمط النوم وفقدان الشهية والتبول ليلًا.. 7 علامات لأمراض الكلى لا تتجاهلها

تلعب الكلى دورًا مهمًّا في إدارة مستويات العديد من المواد في الجسم، وإزالة النفايات والسموم، وإنتاج البول وحتى التحكم في ضغط الدم.
وتساعد الكلى على توازن مستويات الفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز والهرمونات والمواد الحيوية الأخرى في مجرى الدم، وفق موقع "hindustantimes".
ويمكن أن يؤثر انخفاض وظائف الكلى على وظائف الجسم؛ ولكن الأعراض قد لا تكون واضحة بما يكفي لتحديد مرض الكلى المزمن، وقد لا يتم تشخيص المرض في مراحل مبكرة.
ووفق الخبراء يُعتبر (الشعور بالتعب دون أي سبب، وصعوبة التركيز، وصعوبة النوم ليلًا، وجفاف وحكة الجلد، والحاجة إلى التبول أكثر، ورغوة البول، والانتفاخ حول العينين، وتورم القدمين والكاحلين، وضعف الشهية، وتشنج العضلات)؛ أبرز العلامات الشائعة لأمراض الكلى التي قد يغفلها الناس.
ولسوء الحظ، لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن حتى يتقدم المرض بشكل ملحوظ، ولكن من المهم معرفة أنه إذا تم تشخيصه مبكرًا، فيمكن ملاحظة تطور المرض.
وهذا رصد لأبرز علامات مرض الكلى التي يجب الحذر منها:
أولها فقدان الشهية والغثيان؛ حيث يفقد الإنسان الرغبة في تناول الطعام، وعندما يضطر إلى ذلك قد يشعر بالغثيان عند تناول الطعام. وعلى مدى فترة من الزمن قد يبدأ في فقدان الوزن.
ثانيًا تورم القدمين أو حول العينين، وقد تنتفخ قدماك عند الجلوس لفترات طويلة، ويمكن ملاحظة التورم حول العينين في الصباح الباكر، وقد يشعر الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بأن مستوى الطاقة لديهم منخفض ويميلون إلى الراحة أكثر، بالإضافة إلى التبول أثناء الليل بشكل متكرر أكثر من النهار.
ويعتبر التغير في نمط النوم من أعراض المرض أيضًا، وقد يواجه المرضى انعكاسًا في الليل والنهار؛ حيث يشعرون بالأرق في الليل ولكنهم يشعرون بالنعاس في الصباح. مع قلة التركيز والصعوبة في الحفاظ على تركيزهم سواء في دراستهم أو في العمل، وارتفاع ضغط الدم.