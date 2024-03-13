تغيّر نمط النوم وفقدان الشهية والتبول ليلًا.. 7 علامات لأمراض الكلى لا تتجاهلها

ويعتبر التغير في نمط النوم من أعراض المرض أيضًا، وقد يواجه المرضى انعكاسًا في الليل والنهار؛ حيث يشعرون بالأرق في الليل ولكنهم يشعرون بالنعاس في الصباح. مع قلة التركيز والصعوبة في الحفاظ على تركيزهم سواء في دراستهم أو في العمل، وارتفاع ضغط الدم.