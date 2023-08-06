"النوم في عطلة نهاية الأسبوع".. 90 دقيقة إضافية قد تكلفك حزمة من الأخطار!

وقالت كيت بيرمينغهام من KCL: "النوم ركيزة أساسية للصحة، وهذا البحث يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص نظرًا للاهتمام المتزايد بالإيقاعات اليومية وميكروبيوم الأمعاء. حتى إن اختلاف 90 دقيقة في منتصف فترة النوم يمكن أن يشجع أنواع الجراثيم التي لها ارتباطات غير مواتية بصحتك".