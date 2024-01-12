دراسة طبية.. أفضل وأسوأ المشروبات قبل النوم

أظهرت أبحاث علمية أن شاي البابونج يمكن أن يساعدك على النوم، إلا أن الاقتراحات الأخرى -مثل شرب الحليب الدافئ- مازالت غير مدعومة علمياً ولا يعرف مدى صحتها .
وحدّد الأطباء -وفقاً لابحاث علمية- بعض المشروبات المناسبة التي تساعد على النوم والأخرى التي وجدوا أنها غير مناسبة قبل النوم.
أفضل وأسوأ المشروبات الليلية وفقًا لمجلة "Everyday Health" الطبية:
-الماء: يعد الماء المشروب الأفضل في أي وقت من اليوم، حيث لا يحتوي على سعرات حرارية ويساعد على تجنُّب الجفاف الذي يمكن أن يؤثر في نومك.
-شاي البابونج: هناك أبحاث تشير إلى أن شاي البابونج يمكن أن يساعد على تحسين جودة النوم حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النعاس.
-عصير الكرز: يعد عصير الكرز الحامض من المشروبات المعروفة بتحسين النوم، حيث يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويعزّز النوم.
-القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر سلبًا في النوم ويجعلك تشعر بالاستيقاظ للتبول.
-الشاي الأسود أو الشاي الأخضر: يحتوي كلا النوعين من الشاي على الكافيين ومدرات البول، مما يجعلهما غير مناسبين لتناولهما قبل النوم.
-المشروبات الغازية: قد تحتوي المشروبات الغازية على الكافيين والسكر مما يمكن أن يؤثر في النوم.
المشروبات ذات التأثيرات غير المؤكّدة:
-المشروبات المحتوية على المغنيسيوم: قد تحوي بعض المشروبات التي تحتوي على المغنيسيوم على مكونات تعزز النوم، ولكن قد تكون الكمية غير كافية لتحقيق تأثير فعال.
-الحليب الدافئ: يُعد شرب الحليب الدافئ تقليدًا قديمًا، لكن الأدلة العلمية ما زالت محدودة فيما يتعلق بتأثيره على النوم.