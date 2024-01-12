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دراسة طبية.. أفضل وأسوأ المشروبات قبل النوم

دراسة طبية.. أفضل وأسوأ المشروبات قبل النوم

أظهرت أبحاث علمية أن شاي البابونج يمكن أن يساعدك على النوم، إلا أن الاقتراحات الأخرى -مثل شرب الحليب الدافئ- مازالت غير مدعومة علمياً ولا يعرف مدى صحتها .

وحدّد الأطباء -وفقاً لابحاث علمية- بعض المشروبات المناسبة التي تساعد على النوم والأخرى التي وجدوا أنها غير مناسبة قبل النوم.

أفضل وأسوأ المشروبات الليلية وفقًا لمجلة "Everyday Health" الطبية:

المشروبات المناسبة:

-الماء: يعد الماء المشروب الأفضل في أي وقت من اليوم، حيث لا يحتوي على سعرات حرارية ويساعد على تجنُّب الجفاف الذي يمكن أن يؤثر في نومك.

-شاي البابونج: هناك أبحاث تشير إلى أن شاي البابونج يمكن أن يساعد على تحسين جودة النوم حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النعاس.

-عصير الكرز: يعد عصير الكرز الحامض من المشروبات المعروفة بتحسين النوم، حيث يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويعزّز النوم.

المشروبات غير المناسبة:

-القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر سلبًا في النوم ويجعلك تشعر بالاستيقاظ للتبول.

-الشاي الأسود أو الشاي الأخضر: يحتوي كلا النوعين من الشاي على الكافيين ومدرات البول، مما يجعلهما غير مناسبين لتناولهما قبل النوم.

-المشروبات الغازية: قد تحتوي المشروبات الغازية على الكافيين والسكر مما يمكن أن يؤثر في النوم.

المشروبات ذات التأثيرات غير المؤكّدة:

-المشروبات المحتوية على المغنيسيوم: قد تحوي بعض المشروبات التي تحتوي على المغنيسيوم على مكونات تعزز النوم، ولكن قد تكون الكمية غير كافية لتحقيق تأثير فعال.

-الحليب الدافئ: يُعد شرب الحليب الدافئ تقليدًا قديمًا، لكن الأدلة العلمية ما زالت محدودة فيما يتعلق بتأثيره على النوم.

النوم
شاي البابونج

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