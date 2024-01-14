أفضل من الجري.. "احتياجك اليومي من المشي حسب عمرك" يوضحه "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الشباب تحت سن ٣٠ وإلى ٤٠ عامًا يمكن أن تفيدهم الهرولة والكارديو وتمارين المقاومة، أما الشباب بعد سن الخمسين؛ فالمشي المتسارع أفضل لهم وأنفع بما لا يقل عن ٤٠ دقيقة في اليوم، ويدخل فيها أي حركة مشي سواء من البيت للمسجد، أو داخل الأسواق أو من المواقف إلى مكان العمل، وداخل العمل".