أفضل من الجري.. "احتياجك اليومي من المشي حسب عمرك" يوضحه "الخضيري"

قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن المشي المستمر أفضل من الركض والجري؛ مشيرًا إلى أن احتياجات الشخص تختلف حسب العمر ومرحلة النمو.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الشباب تحت سن ٣٠ وإلى ٤٠ عامًا يمكن أن تفيدهم الهرولة والكارديو وتمارين المقاومة، أما الشباب بعد سن الخمسين؛ فالمشي المتسارع أفضل لهم وأنفع بما لا يقل عن ٤٠ دقيقة في اليوم، ويدخل فيها أي حركة مشي سواء من البيت للمسجد، أو داخل الأسواق أو من المواقف إلى مكان العمل، وداخل العمل".
وأضاف: "اترك المصعد وأجبر نفسك على المشي".
وتابع: "أما الشباب فوق السبعين فيكفيهم المشي والحركة ولو ببطء وبدون تسارع، المهم يتحرك ويمشي ما يقارب ساعة باليوم ولو متقطعة، وكلما زاد فهذا أفضل".