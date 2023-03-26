احذر النوم مباشرة بعد الإفطار.. 5 سلوكيات غير صحية تجنّبها في رمضان

يتّبع الصائمون بعض العادات الخطأ في شهر رمضان، ما يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة، تُصعّب عملية الصيام على مدار الأيام، وتتزايد الشكاوى من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع، والجهاز الحركي، والتعب العام، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.