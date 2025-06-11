شائعة وأثارت جدلاً.. خبراء: عادة بسيطة عند النوم قد تؤدي إلى الصلع

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، شارك الدكتور سوراب سيثي، الحاصل على شهادة من جامعة هارفارد، تحذيره عبر فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث شرح أن الرطوبة في فروة الرأس تخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا، ما قد يسبب القشرة أو التهاب الجلد الدهني، الذي يؤدي إلى الحكة والتقشر.