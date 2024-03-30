10 أنواع من الفواكه تساعد على ترطيب الجسم وتمدّه بالطاقة نهار رمضان

فخلال الصيام يعتبر الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم أمرًا ضروريًّا، وفقًا لما نقل "اليوم السابع" عن موقع onlymyhealth ؛ حيث يمكن أن يوفر دمج الفواكه في نظامك الغذائي مصدرًا طبيعيًّا للطاقة والموادّ الغذائية الأساسية والترطيب للحفاظ على نشاطك وتغذيتك.