ينشط الذاكرة ويحرق دهون البطن.. "المشي للخلف".. ضوابط وأسباب ونتائج

وينصح الخبراء بالالتزام ببعض الضوابط لتحقيق نتائج مناسبة وعدم التعرض لمشاكل السقوط أرضًا أو التعرض لأي أذى، وهي كالآتي: "تقنية خطوة بخطوة"؛ حيث يوصي الخبراء ببدء التدرب على المشي للخلف في مكان مفتوح وآمن، مع اتباع مراحل تدريجية عند إضافة المشي للخلف إلى الروتين العادي، و"اليقظة والحذر"، حيث ينبغي توخي التحرك ببطء والاحتراس من المناطق المحيطة بحيث لا يكون هناك أي منحدرات ومراعاة عدم زيادة السرعة عند المشي إلى الخلف.