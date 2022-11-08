دراسة حديثة تكشف طبيعة العلاقة بين "الزهايمر" وقلة ساعات النوم

وشملت الدراسة بيانات تخص 1168 شخصًا تزيد أعمارهم على خمسين عامًا، وتضمنت معلومات عن الدلالات الحيوية لمرض الزهايمر في سوائل المخ والعمود الفقري لدى المتطوعين، فضلاً عن بيانات تتعلق بعدد ساعات النوم وجودته، ومستوى الأداء الذهني الخاص بهم.