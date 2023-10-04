مختصان: الأبحاث غير كافية لكشف علاقة المغنيسيوم بجودة النوم ومواجهة الأرق

كشف مختصان في طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن دراسات أولية أوضحت أن النقص في المغنيسيوم قد يؤدي إلى مشاكل في النوم مثل الأرق؛ لكونه معدنًا أساسيًا يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم.
وقالت استشارية طب النوم للأطفال والبالغين الدكتورة رنيا الشمراني، والباحث في طب النوم الدكتور عمر قصي قنبر إن "دراسات تجريبية قليلة أجريت حول علاقة المغنيسيوم بالنوم، وقد أظهرت بعضها زيادة في جودة النوم بعد تناول المغنيسيوم بشكل منتظم، إذ يعتقد البعض أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتهدئة الجهاز العصبي، مما يُسهم في تحسين النوم، وذلك عقب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن دور المغنيسيوم في تحسين النوم ومكافحة الأرق".
وأكد المختصان أن هناك دراسات أخرى أجريت لم تجد أي أثر لاستخدام المغنيسيوم في علاج اضطرابات النوم، وتم ربطه أكثر مع المحافظة على جودة النوم، ومع ذلك يجب أن الملاحظة أن هذه الأبحاث ليست بما يكفي للتوصل إلى استنتاج نهائي، حيث إن لمادة المغنيسيوم التي تباع في الصيدليات تركيبات مختلفة وكثيرة، وكل واحدة من هذه التركيبات لها أثر واستخدام معين.
وأضافا: "على سبيل المثال، هناك تركيبات تعالج الإمساك المعوي والحموضة، وأخرى تساعد في توسيع الرحم خلال الولادة، وبعضها يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي والشقيقة، وكذلك في تخفيف التوتر والشعور بالقلق، وهذا أيضًا يفسر تضارب الدراسات لاختلاف التركيبات المستعملة في كل دراسة، لذلك يجب عدم تناول أي منها إلا بعد استشارة الطبيب المختص".
وأوضحا أنه من الناحية العلمية، فإن ارتفاع نسبة المغنيسيوم في الدم من الممكن أن يتسبب بالخمول؛ من خلال دوره في حجب قنوات الكالسيوم التي تحتاج إليها الموصلات الكيميائية التي تسبب النشاط مثل الكاتيكولامين وهي هرمونات الهروب والقتال، ولكن بالإضافة إلى المزيد من الآثار الجانبية الأخرى غير المحبذة بدايةً بالإسهال المفرط والطفح الجلدي وانتفاخات وارتخاء العضلات وصولًا إلى تسارع في ضربات القلب وعدم انتظامها، وفي بعض الأحيان يتم استخدام المغنيسيوم في التخدير خلال العمليات الجراحية؛ لأنه من الممكن أن يساعد في تقليل احتياج المريض لكميات أعلى من المواد المخدرة، وذلك من خلال تقوية أثر المواد المستعملة، ولكن إلى الآن لا توجد دراسات قوية تثبت ذلك.
ونصحا بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية بما في ذلك المغنيسيوم بجرعات عالية، وإذا كان الفرد يعاني من مشاكل في النوم، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والروتين الجيد قبل النوم قد يكون أمرًا مفيدًا أكثر من تناول هذه المكملات، وأيضًا ضرورة مراجعة واستشارة الأطباء.