مختصان: الأبحاث غير كافية لكشف علاقة المغنيسيوم بجودة النوم ومواجهة الأرق

وأوضحا أنه من الناحية العلمية، فإن ارتفاع نسبة المغنيسيوم في الدم من الممكن أن يتسبب بالخمول؛ من خلال دوره في حجب قنوات الكالسيوم التي تحتاج إليها الموصلات الكيميائية التي تسبب النشاط مثل الكاتيكولامين وهي هرمونات الهروب والقتال، ولكن بالإضافة إلى المزيد من الآثار الجانبية الأخرى غير المحبذة بدايةً بالإسهال المفرط والطفح الجلدي وانتفاخات وارتخاء العضلات وصولًا إلى تسارع في ضربات القلب وعدم انتظامها، وفي بعض الأحيان يتم استخدام المغنيسيوم في التخدير خلال العمليات الجراحية؛ لأنه من الممكن أن يساعد في تقليل احتياج المريض لكميات أعلى من المواد المخدرة، وذلك من خلال تقوية أثر المواد المستعملة، ولكن إلى الآن لا توجد دراسات قوية تثبت ذلك.