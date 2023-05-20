من الكاكاو إلى شاي البابونج.. 9 مشروبات تساعدك على النوم بسهولة!

وأضافت "مارغو": "في حين أن هذه المشروبات من غير المرجّح أن تكون ضارة، إلا أنها قد تساعد في تحسين النوم، ولكن لا ينبغي اعتبار أيٍّ مما يلي على أنه حلّ سريع، وكلها بحاجة إلى النظر إليها في سياق صورة أكبر لصحة النوم".