غيّر صباحك بـ 8 عادات بسيطة.. النتيجة أمعاء أكثر صحة وحياة أخف

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة Indian Express أن الأمعاء البشرية تزدهر بالعناية من خلال تبني عادات صباحية صحية وتجنب السلوكيات الضارة، مؤكدة أن اتباع أسلوب حياة متوازن ينعكس مباشرة على كفاءة الجهاز الهضمي.
وأوضح أطباء مختصون أن النظام الغذائي الغني بالألياف والمصادر النباتية يعزز الميكروبيوم النافع ويقوي جهاز المناعة الهضمي، خاصة عند اقترانه بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على سلاسة الهضم وتقليل مشكلات الإمساك.
وأشار الأطباء إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، والنوم الجيد، وإدارة التوتر، توفر بيئة مثالية لصحة الأمعاء، بينما تؤدي قلة النوم والضغط النفسي إلى إضعاف بطانة الأمعاء وخلل في عملية الهضم.
وأضافوا أن الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي تقدم جرعة طبيعية من البروبيوتيك، في حين أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو المسكنات قد يضر بالبكتيريا النافعة. كما أن تناول الطعام أمام الشاشات يقلل من وعي الجسم بإشارات الشبع، ما يساهم في عسر الهضم وزيادة الوزن.
وتبرز تمارين التنفس الصباحية كأحد العوامل المساعدة على تهدئة الجهاز العصبي ودعم صحة الرئتين، في حين يسهم التعرض لضوء الشمس المبكر في ضبط الساعة البيولوجية للجسم وتعزيز إفراز السيروتونين الذي يحسن المزاج وينظم الشهية.
وأكد الخبراء أن المشي بعد وجبة الفطور يساعد العضلات على امتصاص الغلوكوز من الدم، ويقلل من ارتفاع مستويات السكر، ما يجعله عادة بسيطة لكنها فعّالة في الوقاية من السكري وتعزيز الصحة العامة.
وبحسب الدراسات، فإن هذه الممارسات اليومية تمثل استثمارًا طويل الأمد في صحة الأمعاء والجسم ككل، وتفتح الطريق أمام حياة أكثر نشاطًا وجودة.