غيّر صباحك بـ 8 عادات بسيطة.. النتيجة أمعاء أكثر صحة وحياة أخف

وأضافوا أن الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي تقدم جرعة طبيعية من البروبيوتيك، في حين أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو المسكنات قد يضر بالبكتيريا النافعة. كما أن تناول الطعام أمام الشاشات يقلل من وعي الجسم بإشارات الشبع، ما يساهم في عسر الهضم وزيادة الوزن.