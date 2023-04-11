5 أطعمة تُعزز الذاكرة وصحة الدماغ ومحاربة الإجهاد.. احرص عليها

يمكن أن يؤثر نقص مادة البوليفينول على الذاكرة؛ إذ تحتوي منتجات الصويا على مادة البوليفينول التي تسمى الإيسوفلافون، وتعمل هذه المواد الكيميائية كمضادات للأكسدة، وقد تساعد أيضًا في توفير فوائد صحية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.