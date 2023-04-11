5 أطعمة تُعزز الذاكرة وصحة الدماغ ومحاربة الإجهاد.. احرص عليها

يحتاج الدماغ إلى العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للبقاء بصحة جيدة؛ مما يساعد على بناء خلايا الدماغ ومحاربة الإجهاد.
وإذا كان الدماغ غير صحي، فسوف تتأثر وظائف جميع أعضاء جسمك؛ لذلك عليك إدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي، والتي تزيد من قوة الدماغ وفقًا لموقع "food.ndtv".
فالعديد من هذه العناصر الغذائية موجودة فيه؛ مما يحسن صحة الدماغ.. ويزيد تناول الجوز من قدرة الدماغ على العمل؛ مما يجعله نشيطًا، ويحتوي الجوز على فيتامين "هـ" والنحاس والمنغنيز؛ مما يزيد من قوة الدماغ.
يمكن أن يؤثر نقص مادة البوليفينول على الذاكرة؛ إذ تحتوي منتجات الصويا على مادة البوليفينول التي تسمى الإيسوفلافون، وتعمل هذه المواد الكيميائية كمضادات للأكسدة، وقد تساعد أيضًا في توفير فوائد صحية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.
تناول بذور اليقطين مفيد جدًّا للحفاظ على صحة الدماغ، فالزنك موجود فيها؛ مما يعزز قوة الذاكرة ويحسّن مهارات التفكير.. تأكد من إعطائها للأطفال أيضًا، حتى تتطور ذاكرتهم.
توجد مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة في التوت، وتقوي خلايا الدماغ، وتزيد من قوة الدماغ.. يمكنك أيضًا إعطاء أطفالك الفراولة والتوت والعليق والتوت وما إلى ذلك.
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو الذي يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة يسمى الفلافونويد، ومضادات الأكسدة ضرورية لصحة الدماغ؛ لأنها تساعد في الحفاظ على الذاكرة ومكافحة أمراض الدماغ.