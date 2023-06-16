تجنبهما متى استطعت.. طعامان وراء ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون

وتأتي هذه الدراسة في وقت من المتوقع أن تتضاعف فيه وفيات سرطان القولون بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بحلول عام 2030، كما من المتوقع أن يكون هذا النوع السبب الأول لوفيات السرطان لدى الشباب بحلول نهاية العقد.