دراسة حديثة: هذا النظام الغذائي يحافظ على الكبد

في نهاية ستة أشهر، خلص معدو الدراسة، إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون "يحسن التحكم في مرض السكري، ويقلل من الدهون في الكبد، وعلى الرغم من أن المشاركين في الدراسة كانوا يأكلون نفس عدد السعرات الحرارية التي اعتادوا عليها حتى شبعوا، فقد فقدوا 5.8% من وزن الجسم".