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"حوادث وشحوب وتقلبات".. 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي تكشفها "الصحة"

أشارت إلى أن من بينها "صعوبة التعلم والتفكير" و"فقدان الشعور بالحماس" و"زيادة الوزن"