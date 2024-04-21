"حوادث وشحوب وتقلبات".. 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي تكشفها "الصحة"

كشفت وزارة الصحة عن 6 علامات لقلة النوم، تؤثر على الأداء الدراسي، مؤكدة أهمية النوم في وقته المحدد.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، أن من علامات قلة النوم المؤثرة على الأداء الدراسي: "شحوب الوجه والشعور بالنعاس"، و"تقلبات المزاج".
وأضافت: من هذه العلامات "صعوبة التعلم والتفكير"، و"فقدان الشعور بالحماس"، و"زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة"، و"زيادة الوزن".
وأكدت الوزارة أهمية النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة؛ مشيرة إلى أنها ضرورة يجب الحرص عليها بشكل يومي.