مراقبة الوزن ومستوى الكوليسترول.. هكذا يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية

وأكدت كوبيليفسكايا ضرورة تناول مرضى القلب والأوعية الدموية وجبة الفطور؛ لكي لا يشعروا بالجوع لاحقًا، لأنه حينها سيتناولون أكثر من حاجتهم، كما أن الجوع يسبب إفراز الكورتيزول الذي يؤدي إلى تغير نسبة السكر في الدم. أما ما يدور عن فائدة الصيام المتقطع (تناول الطعام مرتين في اليوم- فطور متأخر وكذلك العشاء)؛ فإنه قد يفيد الأشخاص الأصحاء وليس المرضى.