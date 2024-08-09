"خطة ذهبية لتحسين عمل الدماغ".. خبيرة: أطعمة لا تفوتك.. وفيتامينات لا تدعها

تشير أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية، الدكتورة نوريا ديانوفا، إلى أنه لتحسين عمل الدماغ يجب إضافة أطعمة غنية بالعناصر الدقيقة إلى النظام الغذائي.
ووفقًا للدكتورة نوريا، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لفيتامينات В1 وВ9 واليود وأوميغا 3 والبيوفلافونويد؛ إذ أوضحت أن الكثيرين على الرغم من اتباعهم نظامًا غذائيًّا مثاليًّا يعانون نقصًا في بعض العناصر الضرورية للدماغ، مثل فيتامينات В، D، الحديد، الزنك وأوميغا 3؛ لذلك يُوصَى بتناول الخبز الأسمر، والحنطة السوداء، والشوفان، والبقول، وأحشاء الذبيحة الخالية من الدهون، والخضراوات زاهية اللون؛ لأنها غنية بفيتامين В1.
وإضافة إلى ذلك تدعو الخبيرة إلى عدم نسيان اليود، وتقول: "اليود عنصر نادر، ويوجد في ملح البحر المعالج باليود؛ لذلك لا داعي لإضافة الملح إليه أثناء الأكل، بل يجب إضافة الملح قبل التقديم حتى لا يسخن".
وتوصي الخبيرة بإضافة السمك البحري والحبار وبلح البحر والأعشاب البحرية إلى النظام الغذائي، مشيرة إلى أنها تساعد أيضًا في الوقاية من داء السكري، وفقًا لما نقلت "روسيا اليوم".
وتابعت: من المهم تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا مع إيزوفلافون Isoflavones؛ لأنه يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أيضًا تناوُل حليب الصويا والتوفو والخضار والفواكه للغرض نفسه.
ولتعويض نقص أوميغا3 تنصح د. نوريا بتناول المأكولات البحرية، بما فيها الأسماك الدهنية المختلفة.