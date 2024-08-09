"خطة ذهبية لتحسين عمل الدماغ".. خبيرة: أطعمة لا تفوتك.. وفيتامينات لا تدعها

ووفقًا للدكتورة نوريا، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لفيتامينات В1 وВ9 واليود وأوميغا 3 والبيوفلافونويد؛ إذ أوضحت أن الكثيرين على الرغم من اتباعهم نظامًا غذائيًّا مثاليًّا يعانون نقصًا في بعض العناصر الضرورية للدماغ، مثل فيتامينات В، D، الحديد، الزنك وأوميغا 3؛ لذلك يُوصَى بتناول الخبز الأسمر، والحنطة السوداء، والشوفان، والبقول، وأحشاء الذبيحة الخالية من الدهون، والخضراوات زاهية اللون؛ لأنها غنية بفيتامين В1.