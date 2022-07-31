أخصائية تغذية تكشف عن الطعام رقم 1 للحماية من أمراض الكلى

الجرجير -على سبيل المثال- يحتوي على كمية صحية من العناصر الغذائية المتعددة، مثل المغنيسيوم وفيتامين "ك" والكالسيوم، ولكن ما يميز هذا الأخضر المورق عن غيره هو أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور، وهو معدن طبيعي في الأطعمة التي يمكن أن تتراكم في مجرى الدم إذا لم يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح.