"عش بصحة": التوتر الطبيعي جزء من الحياة.. قليله نافع لتحقيق الإنجاز وكثيره ضار

وأوضح أن الحلول التي يجب تطبيقها للتحكم في التوتر هي: الاهتمام بالصحة البدنية، وإراحة العقل بالنوم الجيد، وتحديد أسباب التوتر وتجنبها، وتحديد أهداف سهلة وقابلة للتنفيذ، وكذلك الابتعاد عن الأحداث والأخبار السيئة، والتواصل مع الأشخاص الداعمين، وعدم التركيز في الأشياء التي لا يمكن تغييرها.