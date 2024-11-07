اكتشف الخبر السار.. خفّض ضغطَك وقوّ قلبَك بطريقة طبّقها 14 ألف شخص!

وعلى مدار 24 ساعة: قضى المشاركون في المتوسط حوالي 7 ساعات في النوم، و10 ساعات في سلوكيات خاملة مثل الجلوس، و3 ساعات في الوقوف، وساعة واحدة في المشي البطيء، وساعة أخرى في المشي السريع. كما قاموا بممارسة حوالي 16 دقيقة من التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب، مثل الجري أو ركوب الدراجة.