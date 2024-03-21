استشاري يحذر: قلة النوم في رمضان قد تسبب التهيج المتكرر للعينين

ولفت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وضعه تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي، أو بتناول الأدوية والصوم خلال شهر رمضان، ومع ذلك قد يطلب منهم الطبيب تغيير أدويتهم لمساعدتهم على تناول أقراص خارج أوقات الصيام، أما أولئك الذين يحتاجون إلى الأنسولين للسيطرة على مرض السكري يجب ألا يصوموا، ناصحاً مرضى السكري بقياس مستويات السكر في الدم على مدار اليوم وتجنب الأطعمة السكرية.