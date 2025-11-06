دراسة تكشف مفاجأة.. استخدام الهاتف ليلاً قد لا يضر بنوم البالغين كما يُعتقد

قالت كولين كارني، أستاذة في جامعة تكساس، إن كثيرًا من الدراسات السابقة لم تأخذ في الحسبان عوامل مثل العمر وتوقيت التعرض للضوء وشدته. وأوضحت: "قد يكون هناك ما يدعو للحذر من التعرض المفرط للضوء الأزرق مساءً لدى المراهقين، لأن البلوغ يزيد من حساسية الضوء، لكن مع تقدمنا في العمر تقل هذه الحساسية".