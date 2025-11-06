دراسة تكشف مفاجأة.. استخدام الهاتف ليلاً قد لا يضر بنوم البالغين كما يُعتقد

في مفاجأة علمية تخالف الاعتقاد السائد، كشفت دراسة كندية حديثة أن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم قد لا يكون ضارًا بالنوم لدى البالغين كما كان يُعتقد سابقًا، بل إن بعض المستخدمين المنتظمين أظهروا جداول نوم واستيقاظ أفضل من غيرهم.
وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، أجرى باحثون من جامعتي تورنتو متروبوليتان (TMU) ولافال الكنديتين دراسة شملت أكثر من 1000 بالغ، ركزت على عادات استخدام الهواتف ليلًا وصحتهم العامة للنوم. وبيّنت النتائج أن استخدام الهاتف قبل النوم لم يؤثر سلبًا على جودة النوم أو مواعيد الاستيقاظ.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم كل ليلة تقريبًا كانت لديهم جداول نوم ويقظة أفضل، بينما تمتع أولئك الذين نادرًا ما يستخدمون الهواتف قبل النوم بأعلى درجات انتظام النوم والرضا. في المقابل، صنّفت الدراسة فئة "المستخدمين غير المنتظمين" — أي الذين يستخدمون الهاتف أكثر من مرة أسبوعيًا ولكن ليس ليلاً — كأصحاب أسوأ جودة نوم.
قالت كولين كارني، أستاذة في جامعة تكساس، إن كثيرًا من الدراسات السابقة لم تأخذ في الحسبان عوامل مثل العمر وتوقيت التعرض للضوء وشدته. وأوضحت: "قد يكون هناك ما يدعو للحذر من التعرض المفرط للضوء الأزرق مساءً لدى المراهقين، لأن البلوغ يزيد من حساسية الضوء، لكن مع تقدمنا في العمر تقل هذه الحساسية".
وأضافت كارني موجهة نصيحة للبالغين: "إذا شعرت بتحسّن عند تجنّب الهاتف قبل ساعة من النوم، فاجعل ذلك عادة. أما إذا لم تلاحظ فرقًا، كما هو الحال لدى المشاركين في هذه الدراسة، فربما ليست الأجهزة هي المشكلة".