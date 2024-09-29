لذيذة وصحية.. خبيرة تغذية: 5 أنواع من الأطعمة تحميك من الفيروسات في الخريف

ووفقًا لـ"ديانوفا"، يجب أولًا إضافة منتجات منخفضة السعرات الحرارية: اليقطين، الجزر، البنجر؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من "فيتامين А" و"البيوفلافونويدات" التي تعزز منظومة المناعة وتحسّن الرؤية وحالة الجلد، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعتبر غذاءً مثاليًّا لميكروبيوم الأمعاء.