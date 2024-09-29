لذيذة وصحية.. خبيرة تغذية: 5 أنواع من الأطعمة تحميك من الفيروسات في الخريف

حددت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية والمدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية" في روسيا، المنتجات والأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي في الخريف.
ووفقًا لـ"ديانوفا"، يجب أولًا إضافة منتجات منخفضة السعرات الحرارية: اليقطين، الجزر، البنجر؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من "فيتامين А" و"البيوفلافونويدات" التي تعزز منظومة المناعة وتحسّن الرؤية وحالة الجلد، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعتبر غذاءً مثاليًّا لميكروبيوم الأمعاء.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير "ديانوفا"، إلى أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على خمسة أنواع من الأطعمة، وهي:
مثل الحمضيات والكيوي وغيرها؛ لأنها مصدر مهم لـ"فيتامين С" والألياف الغذائية، وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يؤثر إيجابيًّا في عمل القلب. أما الثمار فغنية بـ"فيتامينات C، A، E" ومجموعة "فيتامين В" و"البيوفلافونويد"، وهذه جميعها تعزز منظومة المناعة.
تعتبر أسماك الماكريل والرنجة مصادر ممتازة للحصول على أحماض أوميغا- 3 الدهنية غير المشبعة وبروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسّن حالة الجلد وعمل القلب.
تُعتبر هذه المنتجات مصادر جيدة للدهون الصحية بما فيها أحماض "أوميغا- 3 الدهنية"، والفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة المغنيسيوم والزنك التي تدعم الجهاز العصبي ومنظومة المناعة في الطقس البارد.
المشمش والخوخ والبرقوق والزبيب الأسود هي أفضل بديل للسكر، وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية والألياف الغذائية.
الملفوف والبنجر والجزر هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بـ"فيتامين С" وحمض اللبنيك، ولها خصائص مطهرة. وتساعد هذه الخصائص على امتصاص وتركيب "فيتامينات مجموعة В".