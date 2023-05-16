"الأفضل ممارسة نوع واحد من الرياضة".. مفهوم خاطئ تصحّحه "الصحة"

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك بعض المفاهيم الشائعة الخاطئة عن النشاط البدني، مشيرة إلى أن من بين هذه المفاهيم الخاطئة أن ممارسة نوع واحد من الرياضة يكون أفضل، وهو أمرٌ على خلاف الواقع.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن مفهوم أفضلية ممارسة نوع واحد من الرياضة من المفاهيم الخاطئة حول النشاط البدني، موضحة أن الحقيقة هي أن "التنويع بين الرياضات الهوائية ورياضات المقاومة مهمٌ لزيادة اللياقة وتقليل نسبة الدهون".
وقالت على سبيل التعريف بالمعلومة: "منشن اللي كل تمرينه كارديو بس، وقله يضيف تمارين المقاومة".