"الأفضل ممارسة نوع واحد من الرياضة".. مفهوم خاطئ تصحّحه "الصحة"

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك بعض المفاهيم الشائعة الخاطئة عن النشاط البدني، مشيرة إلى أن من بين هذه المفاهيم الخاطئة أن ممارسة نوع واحد من الرياضة يكون أفضل، وهو أمرٌ على خلاف الواقع.