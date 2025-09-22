دراسة: المشي لأكثر من ساعة ونصف يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر بنسبة 23%

وأشار الباحثون إلى أن علاج اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي يكلّف النظام الصحي النرويجي نفقات ضخمة، ما دفعهم للتركيز على إيجاد حلول وقائية ميسرة. وخلص الفريق إلى أن الحركة اليومية المنتظمة، حتى وإن كانت ببطء، تحسّن صحة العمود الفقري وتقي من المضاعفات المزمنة، مشددين على أهمية النشاط البدني الخفيف في تقليل الألم.