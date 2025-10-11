من دون دواء.. التمارين الرياضية تُثبت فعاليتها كأفضل علاج لآلام المفاصل

أكد خبراء أن علاج آلام المفاصل المزمنة لا يكمن في الأدوية أو العمليات الجراحية، بل في الحركة المنتظمة وممارسة التمارين الرياضية، وفق ما نشره موقع ساينس أليرت.
وأوضح التقرير أن كثيراً من أنظمة الرعاية الصحية حول العالم ما زالت تُهمل توجيه المرضى نحو هذا الخيار رغم فاعليته المثبتة علمياً في التخفيف من آلام المفاصل وحماية الغضاريف.
وأشار الموقع إلى أن التمارين تُعد من أكثر العلاجات فعالية للحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل العظمي، إلا أن أقل من نصف المصابين يحالون إلى برامج العلاج الطبيعي أو النشاط البدني، بينما يتلقى أكثر من 60 في المئة علاجات لا توصي بها الإرشادات الطبية، ويُحال نحو 40 في المئة إلى الجراحة قبل تجربة العلاج غير الجراحي.
وبيّنت الأبحاث أن حركة المفصل تعمل على “تغذية الغضاريف”؛ فعند المشي أو تحميل المفصل تضغط السوائل للخارج ثم تعود بالعناصر الغذائية، مما يحافظ على صحة العظام والمفاصل.
وتوضح الدراسة أن المفاصل ليست مثل إطارات السيارات التي تتلف حتماً، بل نظام ديناميكي يتجدد بالحركة.
كما أظهرت النتائج أن التمارين لا تقتصر فوائدها على المفاصل فحسب، بل تقلل الالتهابات والسمنة وتؤثر إيجاباً في أكثر من 26 مرضاً مزمناً. ويؤكد الباحثون أن الحركة المنتظمة تُعد “العلاج السحري” الحقيقي الذي يجمع بين الوقاية والعلاج، قبل التفكير في أي تدخل جراحي.