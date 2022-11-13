دراسة: 91٪ من طلاب الطب بجامعة المؤسس عانوا من رداءة النوم خلال جائحة كورونا

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن انتشار مشاكل النوم والصحة العقلية بين طلاب الطب في جامعة الملك عبدالعزيز خلال جائحة COVID-19؛ إذ رصدت الدراسة ارتفاع معدل انتشار رداءة نوعية النوم إلى "91.0٪" بين طلاب الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وبيّنت الدراسة أنه كان لوباء كورونا تأثير على حياة الجميع، وتأثير سلبي على جودة النوم والصحة العقلية بين السكان؛ إذ تأثر الطلاب في جميع العالم، وتحول طلاب الطب إلى فصول وامتحانات دراسية "عن بعد" طوال فترة الجائحة والدراسة تفاعليًّا "عن بعد".
وأوضحت استشارية أمراض النوم عند الأطفال والبالغين بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة رنيا الشمراني؛ أن الدراسة هدفت إلى رصد جودة النوم والصحة النفسية بين طلاب الطب خلال جائحة كورونا، وقد شملت الدراسة المقطعية كلًّا من طلاب الطب من الذكور والإناث من السنة الأولى إلى السادسة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتم استخدام استبيان ذاتي لتقييم جودة النوم باستخدام مؤشر جودة النوم في بيتسبرغ "PSQI" والصحة العقلية "الاكتئاب والقلق" من خلال استبيان صحة المريض "PHQ-9"، واضطراب القلق العام "GAD-7".
وأكّدت أن نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها أبرزت ارتفاع معدل انتشار ضعف جودة النوم "91.0٪" بين طلاب الطب، كما أظهر التحليل ارتباطًا إحصائيًّا بين نوعية النوم السيئة والحالة العقلية، كما ارتبطت جودة النوم الشاملة بزيادة شدّة الاكتئاب وازدياد شدة القلق.
وقالت الدكتورة رنيا: استنتجت الدراسة أن سوء جودة النوم والاكتئاب والقلق شائع جدًّا بين طلبة الطب خلال جائحة COVID-19، مع وجود رابط كبير بين جودة النوم والصحة النفسية خلال جائحة COVID-19.
يشار إلى أن فريق الدراسة شمل كلًّا من: البروفيسور سراج ولي، والدكتور فارس الحجيلي، والدكتورة رنيا الشمراني، والدكتورة إسراء قليسي، والدكتورة بشائر بانخر، والدكتورة ريم باداوود، والدكتور محمد دلشاد منذر.