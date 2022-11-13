دراسة: 91٪ من طلاب الطب بجامعة المؤسس عانوا من رداءة النوم خلال جائحة كورونا

وأوضحت استشارية أمراض النوم عند الأطفال والبالغين بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة رنيا الشمراني؛ أن الدراسة هدفت إلى رصد جودة النوم والصحة النفسية بين طلاب الطب خلال جائحة كورونا، وقد شملت الدراسة المقطعية كلًّا من طلاب الطب من الذكور والإناث من السنة الأولى إلى السادسة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتم استخدام استبيان ذاتي لتقييم جودة النوم باستخدام مؤشر جودة النوم في بيتسبرغ "PSQI" والصحة العقلية "الاكتئاب والقلق" من خلال استبيان صحة المريض "PHQ-9"، واضطراب القلق العام "GAD-7".