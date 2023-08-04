لا تستلقي على بطنك.. إليك "أفضل وضع لحماية عمودك الفقري أثناء النوم"

ويقول أحد خبراء النوم ويدعى ليفيتيكس على حسابه في "تيك توك": "إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر فهذا بسبب نومك على البطن، حيث إن الضغط على الفقرات يكون مرتفعًا وهو ما يسبب الألم".