وجبة لذيذة قد تكون الحل.. خبير نوم يقدم روشتة لمساعدة الأطفال على النوم بسهولة

يواجه العديد من الآباء تحديات مستمرة عند محاولة إقناع أطفالهم بالخلود إلى النوم، إذ غالبًا ما يواجه الصغار صعوبة في التوقف عن أنشطتهم والانصراف إلى الراحة.
ووفقًا لخبير النوم مارتن سيلي، قد يكون تقديم وجبة خفيفة لذيذة قبل النوم خطوة فعّالة في إعادة ضبط دورة النوم لدى الأطفال، مشيرًا إلى أهمية تضمين أطعمة مثل بسكويت الشوفان، الموز، والحليب التي تحتوي على حمض التربتوفان، الذي يعزز الشعور بالنعاس ويهيئ الطفل للنوم.
وأشار سيلي إلى أن التحدي يكمن أحيانًا في الإرهاق الزائد أو انشغال الأطفال بما يقومون به، مما يجعل من الصعب عليهم الاسترخاء. لكنه شدد على أهمية تقديم وجبة خفيفة تحتوي على التربتوفان قبل ساعة من النوم لتحفيز النعاس.
وتحدث سيلي أيضًا عن ضرورة اتباع نظام حازم مع الأطفال أثناء وقت النوم، بحيث يُنقل الطفل إلى السرير دون تفاعل كبير في حال استيقاظه أو محاولته مغادرة السرير، بهدف تعزيز شعور الطفل بضرورة البقاء في مكانه حتى الصباح.
ومن النصائح المهمة التي أوردها أيضًا، تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل ساعتين على الأقل من موعد النوم، لما يصدر عنها من ضوء أزرق يخدع العقل ويمنعه من الاستعداد للنوم.
واختتم سيلي بتشجيع الآباء على التعامل بحزم مع هذه الخطوات والالتزام بها تدريجيًا لضمان نوم صحي لأطفالهم، مما يعزز نموهم العقلي والجسدي ويطور قدراتهم التعليمية والاجتماعية وفق ما نشرته العربية نت.