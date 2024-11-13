وجبة لذيذة قد تكون الحل.. خبير نوم يقدم روشتة لمساعدة الأطفال على النوم بسهولة

ووفقًا لخبير النوم مارتن سيلي، قد يكون تقديم وجبة خفيفة لذيذة قبل النوم خطوة فعّالة في إعادة ضبط دورة النوم لدى الأطفال، مشيرًا إلى أهمية تضمين أطعمة مثل بسكويت الشوفان، الموز، والحليب التي تحتوي على حمض التربتوفان، الذي يعزز الشعور بالنعاس ويهيئ الطفل للنوم.