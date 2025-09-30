دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر وتهدد صحتك على المدى البعيد

ووفقاً لتقرير نشره موقع "نيوز ميديكال"، أجرى باحثون في جامعة ليفربول جون موريس (LJMU) الدراسة على 32 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وقُسّموا إلى مجموعتين وفقًا لعاداتهم في شرب السوائل. وخضع المشاركون لاختبار ضغط نفسي اجتماعي، مع قياس مستويات الكورتيزول في اللعاب قبل الاختبار وبعده.