دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر وتهدد صحتك على المدى البعيد

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود علاقة خطيرة بين نقص شرب الماء بانتظام وارتفاع استجابة الجسم للإجهاد النفسي، حيث تبيّن أن الأشخاص الذين يعتادون على شرب كميات قليلة من السوائل يعانون من ارتفاع ملحوظ في هرمون الكورتيزول عند التعرض لمواقف نفسية ضاغطة.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "نيوز ميديكال"، أجرى باحثون في جامعة ليفربول جون موريس (LJMU) الدراسة على 32 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وقُسّموا إلى مجموعتين وفقًا لعاداتهم في شرب السوائل. وخضع المشاركون لاختبار ضغط نفسي اجتماعي، مع قياس مستويات الكورتيزول في اللعاب قبل الاختبار وبعده.
وأظهرت النتائج أن المجموعة التي اعتادت على شرب كميات قليلة سجلت "استجابة أعلى للكورتيزول عند التعرض للإجهاد النفسي" مقارنة بالمجموعة الأخرى. ويفسّر العلماء ذلك بأن الجفاف المزمن يحفّز إفراز هرمون "فازوبريسين"، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إفراز الكورتيزول.
ربطت أبحاث سابقة بين قلة شرب السوائل بشكل مستمر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والاضطرابات الأيضية. كما يحذّر الباحثون من أن الاستجابة المفرطة للكورتيزول قد تؤثر سلبًا في الجهاز المناعي والعمليات الالتهابية في الجسم.
ويوصي الخبراء بشرب ما بين 1.5 و2.5 لتر يوميًا للنساء، وما بين 1.6 و2.9 لتر للرجال، للحفاظ على ترطيب كافٍ كوسيلة بسيطة وفعّالة للحد من تأثيرات الإجهاد اليومي.