الطريق لصحة أفضل.. "صحي الرياض الأول": الابتسامة تقلل التوتر وتحسّن المزاج وصحة القلب

كشف تجمع الرياض الصحي الأول، عن أهمية الابتسامة في التقليل من التوتر وتحسين وتعزيز المناعة بشكل عام، والتحسين من العلاقات الاجتماعية.
وقال "صحي الرياض" في اليوم العالمي للابتسامة: إن الابتسامة ليست مجرد تعبير عابر، بل هي سر الصحة والسعادة والطاقة الإيجابية.
وأوضح أن الابتسامة تساعد في خفض مستويات هرمون التوتر، وتبعث على الراحة، وتفرز الإندورفين والسيروتونين؛ مما يعزز الشعور بالسعادة وتحسين المزاج.
وأضاف أن الحالة النفسية التي تخلقها الابتسامة تساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، وتحسين صحة القلب عبر تخفيض ضغط الدم، كما تعزز العلاقات الاجتماعية وتحسن التواصل مع المحيطين.